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В "На самом деле" появился человек, назвавший себя бывшим любовником Виталины Цымбалюк-Романовской

На программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" появился молодой человек, который назвал себя бывшим возлюбленным экс-жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Музыкант Олег Полянский прошёл проверку на детекторе лжи и поведал о своём романе с Виталиной. Целью очередного выпуска было развеять или подтвердить слухи о том, что Цымбалюк-Романовская изменяла Джигарханяну.

В "На самом деле" появился человек, назвавший себя бывшим любовником Виталины Цымбалюк-Романовской

Виталина, всю очередь, заявила, что с 2001 года, когда отношения с легендарным актёром театра и кино только начали строиться, у неё даже не было мыслей о том, чтобы изменить этому человеку. При этом добавила, гостья ток-шоу Шепелева, и во время совместной брачной жизни с ним, как и после расторжения брака и до сегодняшнего дня, она оставалась верной ему.

Полянский же уверил, что Цымбалюк-Романовская встречалась с ним, и у них была даже интимная близость, которую бывшая жена Джигарханяна отрицает.

В "На самом деле" появился человек, назвавший себя бывшим любовником Виталины Цымбалюк-Романовской

Виталина сказала много неприятных слов о пришедшем на программу пианисте, обвинив его в нетрадиционной сексуальной ориентации, но сам Олег отозвался о ней хорошо, назвав добропорядочной и доброй.

Как показал полиграф, отношения с Олегом у Виталины всё-таки были.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:31
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