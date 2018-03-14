В "На самом деле" появился человек, назвавший себя бывшим любовником Виталины Цымбалюк-Романовской

Музыкант Олег Полянский прошёл проверку на детекторе лжи и поведал о своём романе с Виталиной. Целью очередного выпуска было развеять или подтвердить слухи о том, что Цымбалюк-Романовская изменяла Джигарханяну.Виталина, всю очередь, заявила, что с 2001 года, когда отношения с легендарным актёром театра и кино только начали строиться, у неё даже не было мыслей о том, чтобы изменить этому человеку. При этом добавила, гостья ток-шоу Шепелева, и во время совместной брачной жизни с ним, как и после расторжения брака и до сегодняшнего дня, она оставалась верной ему.Полянский же уверил, что Цымбалюк-Романовская встречалась с ним, и у них была даже интимная близость, которую бывшая жена Джигарханяна отрицает.Виталина сказала много неприятных слов о пришедшем на программу пианисте, обвинив его в нетрадиционной сексуальной ориентации, но сам Олег отозвался о ней хорошо, назвав добропорядочной и доброй.Как показал полиграф, отношения с Олегом у Виталины всё-таки были.