Иосиф Пригожин поведал, кто виноват в его конфликте с дочерью Данаей

Пригожин в интервью отметил, что не ругался с Данаей. По его словам дочь просто настроили против родителей. Иосиф утверждает, что в данное время он наладил отношения с девушкой. Продюсер поведал, что она должна знать, что её отец рядом и всегда придёт на помощь. Пригожин заявил, что не обижается на девушку, потому что он родной ей человек. По его словам, он много работает для того, чтобы его ребёнок был счастлив, и больше ему ничего не нужно.Несколько месяцев назад дочь Пригожина обвинила его в том, что папа про неё забыл, а также ставила в пример дочку Валерии, убеждая девушку взяться за ум и сбросить в весе. Вскоре после этого Иосиф отправил сообщение, в котором написал «Больше у вас папы нет».