Ученые: Благодаря 500 генам родители могут передать детям 50- 80% интеллекта

Для проведения опытов были приглашены 240000 волонтеров, у которых способности были взаимосвязаны с наследственной информацией. Оказалось, что эти гены отвечают за функции мозга, связанные с мышлением, но также оказывают влияние на человеческое здоровье.Дети, имеющие высокие показатели, не страдают в будущем от ожирения, депрессии или шизофрении, а также сюда относится болезнь Альцгеймера. Их сверстники с малым количеством генов могут умереть, не дожив до преклонных лет.