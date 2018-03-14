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Ученые: Благодаря 500 генам родители могут передать детям 50- 80% интеллекта

Шотландские генетики провели масштабное исследование и выяснили, что благодаря 500 генам родители могут передать детям 50- 80% интеллекта. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Для проведения опытов были приглашены 240000 волонтеров, у которых способности были взаимосвязаны с наследственной информацией. Оказалось, что эти гены отвечают за функции мозга, связанные с мышлением, но также оказывают влияние на человеческое здоровье.

Ученые: Благодаря 500 генам родители могут передать детям 50- 80% интеллекта


Дети, имеющие высокие показатели, не страдают в будущем от ожирения, депрессии или шизофрении, а также сюда относится болезнь Альцгеймера. Их сверстники с малым количеством генов могут умереть, не дожив до преклонных лет.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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