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Ученые заменят лабораторных животных компьютерными алгоритмами

Британские ученые Оксфордского университета разработали компьютерный алгоритм, позволяющий исключить из опытов реальных лабораторных животных. Программа Virtual Assay имитирует поведение человеческих клеток без ущерба млекопитающим, пишет портал журнала Frontiers in Physiology.

Ученые заменят лабораторных животных компьютерными алгоритмами


Авторы разработки подчеркивают, что в рамках исследований было проведено порядка 1 тыс. симуляций, где моделировалось воздействие различных 62 препаратов на клетки человеческого сердца. Оказалось, программа достаточно достоверно способна прогнозировать влияние медикаментов на орган.

Алгоритм оказывался верным в 89% случае, определяя возможность появления аритмии у пациента после приема отдельных препаратов. Более того, лекарства, тестируемые на кроликах, показывали только 75% достоверности данных. Соответственно, компьютерная программа позволит заменить животных в лабораторных тестах.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:10
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