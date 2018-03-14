Ученые заменят лабораторных животных компьютерными алгоритмами

Авторы разработки подчеркивают, что в рамках исследований было проведено порядка 1 тыс. симуляций, где моделировалось воздействие различных 62 препаратов на клетки человеческого сердца. Оказалось, программа достаточно достоверно способна прогнозировать влияние медикаментов на орган.Алгоритм оказывался верным в 89% случае, определяя возможность появления аритмии у пациента после приема отдельных препаратов. Более того, лекарства, тестируемые на кроликах, показывали только 75% достоверности данных. Соответственно, компьютерная программа позволит заменить животных в лабораторных тестах.