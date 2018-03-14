Subaru показала первый тизер нового кроссовера Forester

Специалисты компании Subaru к дебюту готовят кроссовер Forester новой генерации. Н сегодняшний день производитель распространил уже первое изображение модели. Компания вместе с выложенным в Сеть тизером анонсировала также презентацию Forester. Согласно официальным данным, премьера автомобиля Subaru Forester новой генерации будет проходить в Нью-Йорке во время автосалона, который откроет свои двери для автолюбителей уже двадцать восьмого марта. Согласно предположениям, в основе нового авто Forester разместилась платформа Subaru Global Platform (GP). На этой платформе построили также Subaru Ascent.Согласно ожиданиям моторную гамму нового поколения авто представят силовые агрегаты на 1,6 и 2,0 литра. Предполагается, что когда произойдёт смена поколений, у модели также появится гибридная версия.