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Subaru показала первый тизер нового кроссовера Forester

Автомобильным брендом Subaru было показано первое изображение новой версии современного кроссовера Forester.

Subaru показала первый тизер нового кроссовера Forester

Специалисты компании Subaru к дебюту готовят кроссовер Forester новой генерации. Н сегодняшний день производитель распространил уже первое изображение модели. Компания вместе с выложенным в Сеть тизером анонсировала также презентацию Forester. Согласно официальным данным, премьера автомобиля Subaru Forester новой генерации будет проходить в Нью-Йорке во время автосалона, который откроет свои двери для автолюбителей уже двадцать восьмого марта. Согласно предположениям, в основе нового авто Forester разместилась платформа Subaru Global Platform (GP). На этой платформе построили также Subaru Ascent.

Согласно ожиданиям моторную гамму нового поколения авто представят силовые агрегаты на 1,6 и 2,0 литра. Предполагается, что когда произойдёт смена поколений, у модели также появится гибридная версия.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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