В Таиланде домашний кот выдержал 20-минутный поединок с трехметровой коброй

Инцидент произошел в провинции Транг, где мужчина имеет плантации каучука. Он приехал с питомцем, чтобы осмотреть владения, а после работы решил принять душ. После омовения человек уже подходил к машине, но вдруг услышал “боевые крики” животного. Оно храбро сражалось с ядовитой особью, пытающейся залезть в кабину.Потрясенный свидетель события сразу вызвал сюда рейнджеров, но пока они смогли добраться до места происшествия, кот продолжал ловко избегать нападений разъяренной кобры. Ей не удалось укусить своего противника, после чего змею забрали в заповедник, а пушистый герой уехал домой и насладится заслуженной наградой в виде вкусных лакомств.