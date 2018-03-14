АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

В Таиланде домашний кот выдержал 20-минутный поединок с трехметровой коброй

В сетях было опубликовано сообщения от жителя Таиланда. Домашний кот хозяина выдержал 20-минутный поединок с трехметровой коброй и остался жив.

Инцидент произошел в провинции Транг, где мужчина имеет плантации каучука. Он приехал с питомцем, чтобы осмотреть владения, а после работы решил принять душ. После омовения человек уже подходил к машине, но вдруг услышал “боевые крики” животного. Оно храбро сражалось с ядовитой особью, пытающейся залезть в кабину.

В Таиланде домашний кот выдержал 20-минутный поединок с трехметровой коброй


Потрясенный свидетель события сразу вызвал сюда рейнджеров, но пока они смогли добраться до места происшествия, кот продолжал ловко избегать нападений разъяренной кобры. Ей не удалось укусить своего противника, после чего змею забрали в заповедник, а пушистый герой уехал домой и насладится заслуженной наградой в виде вкусных лакомств.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев опубликовал в Instagram фото с
На Мосбирже зафиксирован рекорд: «Газпром» снова
На обновленной версии Mazda 3 появится
Дженнифер Лопес поразила Сеть изумительными ногами
Ученые: Длинноперый губан “видит” мир кожными
В старом гараже 40 лет простоял классический
Камера наблюдения запечатлела появление фантома в
Ученые: Благодаря 500 генам родители могут
В Таиланде домашний кот выдержал 20-минутный
Наталья Рудова полностью довольна маленькой
Астрофизики: Все галактики вращаются с одинаковой
Ученые: Снимки “до и после” похудения негативно
В Сингапуре фантом девушки на дороге был
В Аргентине парень неординарно отомстил своей
Пентагон игнорирует НЛО и это может повлиять на
Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом
ЦБ РФ дополнит черные списки банков возможностью
Максим Фадеев считает большой ошибкой участие
Китай разрабатывает истребители на основе
Volkswagen прекращает выпуск легендарного Beetle
Внедорожник Toyota RAV4 нового поколения
«Почта России» собирается бороться с воровством
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали
Сергей Астахов собирается помогать дочери стать
Олег Газманов обеспокоил поклонников болезненным
Ольга Бузова провозгласила себя королевой
Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались
СМИ стало известно о завещании основателя IKEA
Windows 7 содержит ряд несоответствий с новым
Новые выпуски "Простоквашино" посвятят Олегу
Просмотреть все новости