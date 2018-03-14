Зрители «Дома-2» назвали отношения Саши Гобозова и Ольги Жариковой ненастоящими

Вернувшись с Сейшельских островов, мужчина надеялся, что экс-избранница Ивана Дилова бросится ему на шею, рассказывая о том, как ждала и скучала, однако получил совершенно обратную реакцию. Болгарка не только не захотела видеть его, но и публично обозвала «балаболом» и «бабником».Гобозов, как мог старался доказать, что бывшая возлюбленная неправа и в конечном итоге нашел утешение в обществе предательски брошенной Ильей Яббаровым участницы Ольги Жариковой. Они тут же объявили себя парой, рассказав, что испытывают сильные чувства друг к другу и покажут всем, как нужно строить настоящие крепкие отношения.Вот только зрители не верят ни единому слову ребят, предпочитая полагать, что Дилова была права на счет Александра.По их мнению, Жарикова и Гобозов создали не отношения, а взаимовыгодный союз, благодаря которому девушка примкнула к рейтинговому участнику, а ее «избранник» обезопасил себя от изгнания с телепроекта.