Зрители «Дома-2» назвали отношения Саши Гобозова и Ольги Жариковой ненастоящими
Не так давно участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов начал строить отношения с Ольгой Жариковой, которая поддержала мужчину в трудную минуту, а также оказалась очень обходительной и заботливой девушкой.
Вернувшись с Сейшельских островов, мужчина надеялся, что экс-избранница Ивана Дилова бросится ему на шею, рассказывая о том, как ждала и скучала, однако получил совершенно обратную реакцию. Болгарка не только не захотела видеть его, но и публично обозвала «балаболом» и «бабником».
Гобозов, как мог старался доказать, что бывшая возлюбленная неправа и в конечном итоге нашел утешение в обществе предательски брошенной Ильей Яббаровым участницы Ольги Жариковой. Они тут же объявили себя парой, рассказав, что испытывают сильные чувства друг к другу и покажут всем, как нужно строить настоящие крепкие отношения.
Вот только зрители не верят ни единому слову ребят, предпочитая полагать, что Дилова была права на счет Александра.
По их мнению, Жарикова и Гобозов создали не отношения, а взаимовыгодный союз, благодаря которому девушка примкнула к рейтинговому участнику, а ее «избранник» обезопасил себя от изгнания с телепроекта.
Вернувшись с Сейшельских островов, мужчина надеялся, что экс-избранница Ивана Дилова бросится ему на шею, рассказывая о том, как ждала и скучала, однако получил совершенно обратную реакцию. Болгарка не только не захотела видеть его, но и публично обозвала «балаболом» и «бабником».
Гобозов, как мог старался доказать, что бывшая возлюбленная неправа и в конечном итоге нашел утешение в обществе предательски брошенной Ильей Яббаровым участницы Ольги Жариковой. Они тут же объявили себя парой, рассказав, что испытывают сильные чувства друг к другу и покажут всем, как нужно строить настоящие крепкие отношения.
Вот только зрители не верят ни единому слову ребят, предпочитая полагать, что Дилова была права на счет Александра.
По их мнению, Жарикова и Гобозов создали не отношения, а взаимовыгодный союз, благодаря которому девушка примкнула к рейтинговому участнику, а ее «избранник» обезопасил себя от изгнания с телепроекта.