В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach стоимостью 28 млн рублей
Бренд Mercedes-Maybach привёз в Россию свою самую дорогую модель кабриолет S-Class. Автомобиль Mercedes-Maybach S-Class с индексом S65 производители выпустят лимитированной партией в количестве 300 единиц, стоимость одного кабриолета составит 28 000 000 рублей.
Один экземпляр автомобиля Mercedes-Maybach S-Class привезли в шоу-рум фирмы «Авилон». Общий вес автомобиля составляет 2 300 кг.
В подкапотном пространстве кабриолета установлен бензиновый двигатель V12 генерирующий 630 лошадиных сил. С таким мотором до первой "сотки" автомобиль разгоняется за 4,1 секунды.
К тому же в апреле текущего года на российский рынок выйдет обновлённая версия седана Mercedes-Maybach S-Class. О стоимости автомобиля сообщат ближе к старту продаж. Актуальная генерация седана для россиян доступна по цене 8 700 000 до 14 300 000 рублей.
Фирма Maybach существует с 1909 году она производит роскошные модели автомобилей, за это время она несколько раз прекращала своё существование. Не так давно компания Mercedes-Benz вернула фирму Maybach на рынок в качестве отдельного суббренда.
Один экземпляр автомобиля Mercedes-Maybach S-Class привезли в шоу-рум фирмы «Авилон». Общий вес автомобиля составляет 2 300 кг.
В подкапотном пространстве кабриолета установлен бензиновый двигатель V12 генерирующий 630 лошадиных сил. С таким мотором до первой "сотки" автомобиль разгоняется за 4,1 секунды.
К тому же в апреле текущего года на российский рынок выйдет обновлённая версия седана Mercedes-Maybach S-Class. О стоимости автомобиля сообщат ближе к старту продаж. Актуальная генерация седана для россиян доступна по цене 8 700 000 до 14 300 000 рублей.
Фирма Maybach существует с 1909 году она производит роскошные модели автомобилей, за это время она несколько раз прекращала своё существование. Не так давно компания Mercedes-Benz вернула фирму Maybach на рынок в качестве отдельного суббренда.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:30