В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach стоимостью 28 млн рублей

Один экземпляр автомобиля Mercedes-Maybach S-Class привезли в шоу-рум фирмы «Авилон». Общий вес автомобиля составляет 2 300 кг.В подкапотном пространстве кабриолета установлен бензиновый двигатель V12 генерирующий 630 лошадиных сил. С таким мотором до первой "сотки" автомобиль разгоняется за 4,1 секунды.К тому же в апреле текущего года на российский рынок выйдет обновлённая версия седана Mercedes-Maybach S-Class. О стоимости автомобиля сообщат ближе к старту продаж. Актуальная генерация седана для россиян доступна по цене 8 700 000 до 14 300 000 рублей.Фирма Maybach существует с 1909 году она производит роскошные модели автомобилей, за это время она несколько раз прекращала своё существование. Не так давно компания Mercedes-Benz вернула фирму Maybach на рынок в качестве отдельного суббренда.