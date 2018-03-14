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В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach стоимостью 28 млн рублей

Бренд Mercedes-Maybach привёз в Россию свою самую дорогую модель кабриолет S-Class. Автомобиль Mercedes-Maybach S-Class с индексом S65 производители выпустят лимитированной партией в количестве 300 единиц, стоимость одного кабриолета составит 28 000 000 рублей.

В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach стоимостью 28 млн рублей


Один экземпляр автомобиля Mercedes-Maybach S-Class привезли в шоу-рум фирмы «Авилон». Общий вес автомобиля составляет 2 300 кг.
В подкапотном пространстве кабриолета установлен бензиновый двигатель V12 генерирующий 630 лошадиных сил. С таким мотором до первой "сотки" автомобиль разгоняется за 4,1 секунды.

К тому же в апреле текущего года на российский рынок выйдет обновлённая версия седана Mercedes-Maybach S-Class. О стоимости автомобиля сообщат ближе к старту продаж. Актуальная генерация седана для россиян доступна по цене 8 700 000 до 14 300 000 рублей.

Фирма Maybach существует с 1909 году она производит роскошные модели автомобилей, за это время она несколько раз прекращала своё существование. Не так давно компания Mercedes-Benz вернула фирму Maybach на рынок в качестве отдельного суббренда.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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