На обновленной версии Mazda 3 появится виртуальная приборная панель

К этому интерес подогрели снимки, которые появились в недавнем времени в Сети. На данных фото изображен интерьер транспортного средств. Исходя из опубликованных снимков, у новой версии авто появится виртуальная приборная панель в виде дисплея LED. На ней отображается ряд фиксированных режимов изображения данных. При этом могут иметь место индивидуальные настройки. В настоящее время отсутствует какая-либо другая информация касательно рестайлинговой версии.Имеется информация, что японский автобренд в последних числах февраля должен для рынка Индонезии представить «прокачанную» версию MazdaSpeed 3. Наряду с этим появились данные, что у транспортного средства техническая начинка не подвергалась каким-либо изменениям. У автомобиля появились именно внешние определённые доработки.