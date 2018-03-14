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На обновленной версии Mazda 3 появится виртуальная приборная панель

Специалистами компании Mazda ведется полным ходом работа над созданием обновлённой версии популярного транспортного средства Mazda 3.

На обновленной версии Mazda 3 появится виртуальная приборная панель

К этому интерес подогрели снимки, которые появились в недавнем времени в Сети. На данных фото изображен интерьер транспортного средств. Исходя из опубликованных снимков, у новой версии авто появится виртуальная приборная панель в виде дисплея LED. На ней отображается ряд фиксированных режимов изображения данных. При этом могут иметь место индивидуальные настройки. В настоящее время отсутствует какая-либо другая информация касательно рестайлинговой версии.

Имеется информация, что японский автобренд в последних числах февраля должен для рынка Индонезии представить «прокачанную» версию MazdaSpeed 3. Наряду с этим появились данные, что у транспортного средства техническая начинка не подвергалась каким-либо изменениям. У автомобиля появились именно внешние определённые доработки.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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