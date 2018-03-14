АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Ученые: Снимки “до и после” похудения негативно отражаются на полных людях

Ученые сделали выводы, что снимки “до и после” похудения негативно отражаются на полных людях. Такие материалы разрушают жизнь данной категории лиц.

Перед показами в сетях, сюжеты внимательно просматриваются экспертами и выбираются только те варианты, где особы быстро превращаются в стройных индивидуумов. В реальной жизни добиться желаемых результатов за короткое время удается не каждому человеку из-за индивидуальных особенностей организма.

Ученые: Снимки “до и после” похудения негативно отражаются на полных людях


Люди часто бывают разочарованы своими результатами и быстро начинают набирать вес или впадают в депрессию. Также фото могут унизить их достоинство, так как создают иллюзию красивой фигуры и отвлекают полных собратьев от занятий своим здоровьем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев опубликовал в Instagram фото с
На Мосбирже зафиксирован рекорд: «Газпром» снова
На обновленной версии Mazda 3 появится
Дженнифер Лопес поразила Сеть изумительными ногами
Ученые: Длинноперый губан “видит” мир кожными
В старом гараже 40 лет простоял классический
Камера наблюдения запечатлела появление фантома в
Ученые: Благодаря 500 генам родители могут
В Таиланде домашний кот выдержал 20-минутный
Наталья Рудова полностью довольна маленькой
Астрофизики: Все галактики вращаются с одинаковой
Ученые: Снимки “до и после” похудения негативно
В Сингапуре фантом девушки на дороге был
В Аргентине парень неординарно отомстил своей
Пентагон игнорирует НЛО и это может повлиять на
Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом
ЦБ РФ дополнит черные списки банков возможностью
Максим Фадеев считает большой ошибкой участие
Китай разрабатывает истребители на основе
Volkswagen прекращает выпуск легендарного Beetle
Внедорожник Toyota RAV4 нового поколения
«Почта России» собирается бороться с воровством
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали
Сергей Астахов собирается помогать дочери стать
Олег Газманов обеспокоил поклонников болезненным
Ольга Бузова провозгласила себя королевой
Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались
СМИ стало известно о завещании основателя IKEA
Windows 7 содержит ряд несоответствий с новым
Новые выпуски "Простоквашино" посвятят Олегу
Просмотреть все новости