Ученые: Снимки “до и после” похудения негативно отражаются на полных людях
Ученые сделали выводы, что снимки “до и после” похудения негативно отражаются на полных людях. Такие материалы разрушают жизнь данной категории лиц.
Перед показами в сетях, сюжеты внимательно просматриваются экспертами и выбираются только те варианты, где особы быстро превращаются в стройных индивидуумов. В реальной жизни добиться желаемых результатов за короткое время удается не каждому человеку из-за индивидуальных особенностей организма.
Люди часто бывают разочарованы своими результатами и быстро начинают набирать вес или впадают в депрессию. Также фото могут унизить их достоинство, так как создают иллюзию красивой фигуры и отвлекают полных собратьев от занятий своим здоровьем.
Перед показами в сетях, сюжеты внимательно просматриваются экспертами и выбираются только те варианты, где особы быстро превращаются в стройных индивидуумов. В реальной жизни добиться желаемых результатов за короткое время удается не каждому человеку из-за индивидуальных особенностей организма.
Люди часто бывают разочарованы своими результатами и быстро начинают набирать вес или впадают в депрессию. Также фото могут унизить их достоинство, так как создают иллюзию красивой фигуры и отвлекают полных собратьев от занятий своим здоровьем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30