Чудо Благодатного огня объяснили с точки зрения науки

По словам академика и руководителя экспертной группы по научному описанию чудесных знамений Павла Флоренского в Иерусалим была отправлена экспертная делегация во главе с профессором физики Андреем Волковым. В ходе проведенных исследований обнаружили, что в момент возгорания "чудесного" огня происходит мощный низкочастотный электроразряд, какой обычно возникает при ударе молнии, но ничего подобного в то время не было. Таким образом, научным путем была снова доказана удивительность сего явления.Также Павел Флоренский прокомментировал недавний конфликт с представителем Армянской церкви Самуилом Агояном. Агоян заявил, что появление Благодатного огня не более чем фикция, и огонь разжигают при помощи масляных лампад находящиеся в кувуклие. Флоренский, в свою очередь, напомнил, что вокруг этого Чуда уже не одно десятилетие ходят противоречивые слухи и домыслы, не имеющие под собой каких-либо конкретных доказательств, а слова армянского священника назвал абсурдом.