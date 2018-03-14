Стройные ноги Яны Рудковской изумили подписчиков в Instagram

Знаменитая семья решила отправиться на Мальдивские острова, которые так любимы многими отечественными звёздами шоу-бизнеса, например, балериной Анастасией Волочковой.В микроблоге Яна поведала, что отдых - не единственная цель приезда на Мальдивы. По её словам, на островах она планирует открыть первый каток.Многие подписчики ждали, когда продюсер Димы Билана начнёт публиковать "горячие" фотоснимки в купальниках. Долго ждать не пришлось: несколько часов назад Яна выложила фото, на котором позирует в красном слитном купальнике, удобно устроившись на берегу океана.Подписчики дружно начали расхваливать 43-летнюю знаменитость, которая сумела сохранить превосходную фигуру, какой могут позавидовать даже некоторые молодые девушки. Особенно фолловеры отмечают стройные ноги Яны, не в силах оторвать от них глаз. Всего публикация Рудковской набрала более 60 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.