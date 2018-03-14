АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Стройные ноги Яны Рудковской изумили подписчиков в Instagram

Музыкальный продюсер Яна Рудковская отправилась с семьёй в теплые края, где решила немного развеяться, при этом не забывая про своих поклонников, для которых выкладывает фотографии в Instagram.

Знаменитая семья решила отправиться на Мальдивские острова, которые так любимы многими отечественными звёздами шоу-бизнеса, например, балериной Анастасией Волочковой.

Стройные ноги Яны Рудковской изумили подписчиков в Instagram

В микроблоге Яна поведала, что отдых - не единственная цель приезда на Мальдивы. По её словам, на островах она планирует открыть первый каток.

Многие подписчики ждали, когда продюсер Димы Билана начнёт публиковать "горячие" фотоснимки в купальниках. Долго ждать не пришлось: несколько часов назад Яна выложила фото, на котором позирует в красном слитном купальнике, удобно устроившись на берегу океана.

Подписчики дружно начали расхваливать 43-летнюю знаменитость, которая сумела сохранить превосходную фигуру, какой могут позавидовать даже некоторые молодые девушки. Особенно фолловеры отмечают стройные ноги Яны, не в силах оторвать от них глаз. Всего публикация Рудковской набрала более 60 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Колонизация Марса позволит американцам добывать
Большинство героев «Игр престолов» погибнут -
Рената Литвинова удивляется, насколько дочь
Лариса Долина не смогла спрятать пышные формы за
Зрители «Дома-2» назвали отношения Саши Гобозова
Чертов берег с новыми аномальными зонами
Стройные ноги Яны Рудковской изумили подписчиков
Apple в ежегодном рейтинге репутации компаний
Дочь Таты Блюменкранц сказала первое слово
«Союзмультфильм» решил вернуть в кинозалы
Ученые: Пол и возраст ворона выдает его карканье
Евросоюз добавил спиннеры к списку опасных товаров
Ольгу Бузову выдвигают на пост мэра Москвы
Жительница Волгодонска купила квартиру с
Исследователи: Урбанизация влияет на погоду
Алиса Лобанова снялась в красочной фотосессии для
Xiaomi выпустила умную посудомоечную машину типа
Внешность Даны Борисовой произвела на поклонников
Поклонники раскритиковали Анджелину Джоли за
В сетях опубликовано видео появления черного НЛО
Мария Погребняк блеснула своей новой коллекцией
Житель Санкт-Петербурга сел в тюрьму из-за котенка
В РФ iPhone X вновь продают в золотом корпусе
Кэти Перри свалила с ног незнакомца поцелуем и
Модель Алена Шишкова удивила поклонников своим
Игорь Петренко с женой и подросшими детьми снялся
К кадастровой оценке подключат новые технологии
В Новой Зеландии начались испытания летающих
В Липецкой области многодетная мать задушила
Активисты “Божьей воли” выступают против
Просмотреть все новости