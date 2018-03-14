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Дочь Таты Блюменкранц сказала первое слово

Участница телепроекта «Дом-2» Тата Блюменкранц поделилась с фанатами впечатлениями, о нового достижении своей дочки.

Восьмимесячная малышка Бетти уже учится ходить, стойко выдержала схватку с режущимися зубками, да, к тому же, вовсю старается разговаривать. Накануне старания малышки увенчались успехом – девочка произнесла первое слово.

Знаменитая молодая мамочка тут же поспешила сообщить об этом отцу семейства, Валере, который на данный момент находится на Острове Любви.

Дочь Таты Блюменкранц сказала первое слово

«Уверенность в том, что нас любят, смягчает страдания разлуки. Наша доченька сказала вчера свое первое слово: «папа». Это такая радость! Папуля, доча уже так скучает, что зовет тебя. Наша любовная любовь!» — рассказала молодая мама в своем микроблоге.

Пользователи Сети были просто в восторге от нового достижения Беатрис и тут же поспешили поздравить родителей и саму малышку с этим событием.

«Как здорово! С первым словом вас», «Если ваша доченька первое слово сказала: «Папа», значит, вторым малышом будет мальчик», «У нас доча тоже первое слова сказала: «Папа»! И теперь у нее везде папа», — умиляясь пишут поклонники.

Однако нашлись и те, кто захотел добавить ложку дегтя в эту бочку с медом. По словам Интернет-пользователей, дочка очень скучает по отцу, а он в свою очередь не делает ничего для того, чтобы побыстрее вернуться в Москву. Телезрители предположили, что Валерий наслаждается отдыхом от родственников, радуясь тому, что может, как хочет распоряжаться личным временем, не отвлекаясь на ребенка.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:48
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