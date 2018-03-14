Дочь Таты Блюменкранц сказала первое слово

«Уверенность в том, что нас любят, смягчает страдания разлуки. Наша доченька сказала вчера свое первое слово: «папа». Это такая радость! Папуля, доча уже так скучает, что зовет тебя. Наша любовная любовь!» — рассказала молодая мама в своем микроблоге.

«Как здорово! С первым словом вас», «Если ваша доченька первое слово сказала: «Папа», значит, вторым малышом будет мальчик», «У нас доча тоже первое слова сказала: «Папа»! И теперь у нее везде папа», — умиляясь пишут поклонники.

Восьмимесячная малышка Бетти уже учится ходить, стойко выдержала схватку с режущимися зубками, да, к тому же, вовсю старается разговаривать. Накануне старания малышки увенчались успехом – девочка произнесла первое слово.Знаменитая молодая мамочка тут же поспешила сообщить об этом отцу семейства, Валере, который на данный момент находится на Острове Любви.Пользователи Сети были просто в восторге от нового достижения Беатрис и тут же поспешили поздравить родителей и саму малышку с этим событием.Однако нашлись и те, кто захотел добавить ложку дегтя в эту бочку с медом. По словам Интернет-пользователей, дочка очень скучает по отцу, а он в свою очередь не делает ничего для того, чтобы побыстрее вернуться в Москву. Телезрители предположили, что Валерий наслаждается отдыхом от родственников, радуясь тому, что может, как хочет распоряжаться личным временем, не отвлекаясь на ребенка.