В старом гараже 40 лет простоял классический Mercedes-Benz 190 SL

Классический родстер Mercedes-Benz 190 SL с заводским индексом W121 изначально был окрашен в ярко-красный цвет. Судя по наклейке, которую обнаружили на лобовом стекле автомобиля, техническое обслуживание машина в последний раз проходила в 1974 году в американском штате Флорида. Раритетный спорткар отмыли в автомастерской и передали новому хозяину.Забытые хозяевами автомобили регулярно находят по всему миру. Так на территории Великобритании в 2012 году в заброшенном сарае был найден спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 модельного года. Экспертам не удалось установить сколько лет раритетный автомобиль простоял в гараже, однако его подвеска и пол успели покрыться ржавчиной, а мотор находился в разобранном виде.