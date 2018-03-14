В старом гараже 40 лет простоял классический Mercedes-Benz 190 SL
Сотрудники автомобильной мастерской European Auto Solutions в старом гараже обнаружили заброшенный автомобиль Mercedes-Benz 190 SL, выпущенного в 1962 году. В гараже автомобиль простоял 44 года, под его капотом за это время поселился опоссум.
Классический родстер Mercedes-Benz 190 SL с заводским индексом W121 изначально был окрашен в ярко-красный цвет. Судя по наклейке, которую обнаружили на лобовом стекле автомобиля, техническое обслуживание машина в последний раз проходила в 1974 году в американском штате Флорида. Раритетный спорткар отмыли в автомастерской и передали новому хозяину.
Забытые хозяевами автомобили регулярно находят по всему миру. Так на территории Великобритании в 2012 году в заброшенном сарае был найден спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 модельного года. Экспертам не удалось установить сколько лет раритетный автомобиль простоял в гараже, однако его подвеска и пол успели покрыться ржавчиной, а мотор находился в разобранном виде.
Классический родстер Mercedes-Benz 190 SL с заводским индексом W121 изначально был окрашен в ярко-красный цвет. Судя по наклейке, которую обнаружили на лобовом стекле автомобиля, техническое обслуживание машина в последний раз проходила в 1974 году в американском штате Флорида. Раритетный спорткар отмыли в автомастерской и передали новому хозяину.
Забытые хозяевами автомобили регулярно находят по всему миру. Так на территории Великобритании в 2012 году в заброшенном сарае был найден спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 модельного года. Экспертам не удалось установить сколько лет раритетный автомобиль простоял в гараже, однако его подвеска и пол успели покрыться ржавчиной, а мотор находился в разобранном виде.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:20