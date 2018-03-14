В Аргентине парень неординарно отомстил своей девушке за измену

Молодой человек случайно пришел на вечеринку, после чего заметил свою возлюбленную с другим человеком. Люди настолько увлеклись любовными отношениями, что даже не заметили невольного свидетеля событий, стоящего рядом.Сама виновница события не подозревала, что 20-летний парень решил расстаться с нею, но потом правда выплыла наружу, когда сюжет собрал 70000 лайков. Потом обманутый парень опубликовал переписку с бывшей возлюбленной, просившей у него прощения за свой поступок. Она ссылалась на нетрезвое состояние и признавалась в любви, только такие слова уже не подействовали на аргентинца.