В Аргентине парень неординарно отомстил своей девушке за измену
В Аргентине парень неординарно отомстил своей девушке за измену. Он сделал снимок на фоне целующейся пары, после чего опубликовал его в Twitter.
Молодой человек случайно пришел на вечеринку, после чего заметил свою возлюбленную с другим человеком. Люди настолько увлеклись любовными отношениями, что даже не заметили невольного свидетеля событий, стоящего рядом.
Сама виновница события не подозревала, что 20-летний парень решил расстаться с нею, но потом правда выплыла наружу, когда сюжет собрал 70000 лайков. Потом обманутый парень опубликовал переписку с бывшей возлюбленной, просившей у него прощения за свой поступок. Она ссылалась на нетрезвое состояние и признавалась в любви, только такие слова уже не подействовали на аргентинца.
Молодой человек случайно пришел на вечеринку, после чего заметил свою возлюбленную с другим человеком. Люди настолько увлеклись любовными отношениями, что даже не заметили невольного свидетеля событий, стоящего рядом.
Сама виновница события не подозревала, что 20-летний парень решил расстаться с нею, но потом правда выплыла наружу, когда сюжет собрал 70000 лайков. Потом обманутый парень опубликовал переписку с бывшей возлюбленной, просившей у него прощения за свой поступок. Она ссылалась на нетрезвое состояние и признавалась в любви, только такие слова уже не подействовали на аргентинца.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10