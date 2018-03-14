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Ольгу Бузову выдвигают на пост мэра Москвы

Неожиданно для всех партия ветеранов России выдвинула инициативу, по которой они рассматривают возможность выдвижения известной телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой в качестве кандидата на пост мэра столицы.

Председатель партии Ильдар Резяпов рассказал, что такой выбор сделан неслучайно. Он отметил, что представительниц прекрасного пола в политике на территории нашей страны незаслуженно обделяют вниманием.

Ольгу Бузову выдвигают на пост мэра Москвы

Мужчина напомнил, что сама Ольга родом из семьи военнослужащих, школу окончила с серебряной медалью, а университет с красным дипломом. К тому же, по его словам, у девушки имеется огромный опыт публичной деятельности, в различных направлениях.

«Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя», – заявил Ильдар Резяпов.

Как сообщил глава партии, решение о выдвижении телеведущей в качестве кандидата на пост мэра Москвы будет принято президиумом партии. Сейчас подобное предложение рассматривается и это будет коллективное решение. Сама звезда «Дома-2» от комментариев пока воздерживается, однако поступления предложения не отрицает.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:19
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