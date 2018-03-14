Астрофизики: Все галактики вращаются с одинаковой скоростью

Галактики, согласно подсчетам астрономов, совершают полный оборот вокруг оси за 1 млрд лет. Авторы работы указывают, что данное правило действует для любого кластера: находясь на краю большого или малого звездного скопления, период полного обращения составит 1 млрд лет. Ученые пытаются понять причины указанной закономерности.Астрофизики отмечают, что одинаковая скорость обращения характерна для плотных и крупных галактических объектов, а также для скоплений аналогичного размера, но значительно меньшей плотности. Одновременно исследователям удалось обнаружить, что старые звезды часто базируются на окраинах галактик, что позволит теперь четко выделять границы скоплений, пишет портал Monthly Notices.