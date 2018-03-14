Алиса Лобанова снялась в красочной фотосессии для журнала L’Officiel
Алиса Лобанова хоть и давно выросла из обычной модели в настоящую бизнесвумен, продолжает участвовать в модных фотосессиях, радуя своих поклонников.
Лобанова совсем юной девушкой начинала трудиться как модель, каких на белом свете великое множество, но судьба преподнесла ей большой сюрприз в сочетании с настойчивостью и целеустремлённостью, и теперь она владеет собственными дорогими проектами.
Красивая, яркая, умеющая позировать перед камерой Алиса не может себе отказать в удовольствии сняться для гламурных журналов, как она это сделала на днях. Глава престижной сети детских игрушек "TOY.RU" и организатор благотворительного фонда "Поделись ДоброTOY!" появилась на обложке популярного издания L’Officiel.
Стилист Алеся Богданович и фотограф Алена Никифорова придумали образ роковой красотки с холодным взглядом. На кадрах Алиса предстала в интересных нарядах в приятных глазу ракурсах. Мужская аудитория точно осталась довольной от увиденного, потому как верхняя часть одеяния модели отличалась очень глубоким декольте, игриво оголяя часть груди.
Лобанова совсем юной девушкой начинала трудиться как модель, каких на белом свете великое множество, но судьба преподнесла ей большой сюрприз в сочетании с настойчивостью и целеустремлённостью, и теперь она владеет собственными дорогими проектами.
Красивая, яркая, умеющая позировать перед камерой Алиса не может себе отказать в удовольствии сняться для гламурных журналов, как она это сделала на днях. Глава престижной сети детских игрушек "TOY.RU" и организатор благотворительного фонда "Поделись ДоброTOY!" появилась на обложке популярного издания L’Officiel.
Стилист Алеся Богданович и фотограф Алена Никифорова придумали образ роковой красотки с холодным взглядом. На кадрах Алиса предстала в интересных нарядах в приятных глазу ракурсах. Мужская аудитория точно осталась довольной от увиденного, потому как верхняя часть одеяния модели отличалась очень глубоким декольте, игриво оголяя часть груди.