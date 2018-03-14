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Алиса Лобанова снялась в красочной фотосессии для журнала L’Officiel

Алиса Лобанова хоть и давно выросла из обычной модели в настоящую бизнесвумен, продолжает участвовать в модных фотосессиях, радуя своих поклонников.

Лобанова совсем юной девушкой начинала трудиться как модель, каких на белом свете великое множество, но судьба преподнесла ей большой сюрприз в сочетании с настойчивостью и целеустремлённостью, и теперь она владеет собственными дорогими проектами.

Алиса Лобанова снялась в красочной фотосессии для журнала L’Officiel

Красивая, яркая, умеющая позировать перед камерой Алиса не может себе отказать в удовольствии сняться для гламурных журналов, как она это сделала на днях. Глава престижной сети детских игрушек "TOY.RU" и организатор благотворительного фонда "Поделись ДоброTOY!" появилась на обложке популярного издания L’Officiel.

Стилист Алеся Богданович и фотограф Алена Никифорова придумали образ роковой красотки с холодным взглядом. На кадрах Алиса предстала в интересных нарядах в приятных глазу ракурсах. Мужская аудитория точно осталась довольной от увиденного, потому как верхняя часть одеяния модели отличалась очень глубоким декольте, игриво оголяя часть груди.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:56
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