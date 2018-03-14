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ЦБ РФ дополнит черные списки банков возможностью реабилитации

ЦБ РФ планирует дополнить черные списки клиентов российских банков возможностью реабилитации. Межведомственная комиссия будет рассматривать жалобы людей, которым постоянно отказывают в кредитах ввиду присутствия ошибки в базе данных, информирует портал "Коммерсанта".

ЦБ РФ дополнит черные списки банков возможностью реабилитации


В рамках специальной комиссии будут рассматриваться дела банковских клиентов, которым само кредитное учреждение уже отказало в удовлетворении претензии. Финансовая компания должна предоставить потребителю мотивированный отказ, который и станет предметом рассмотрения комиссии. В настоящий момент банки не выдают подобные документы, однако ситуация должна измениться 30 марта 2018 года.

Согласно статистической сводке, в России около 500 тыс. "недобросовестных" клиентов, чьи имена занесены в черный список. Как правило, в данную базу попадают лица или компании, подозреваемые в нарушении законодательства РФ.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:00
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