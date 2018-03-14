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Volkswagen прекращает выпуск легендарного Beetle

Руководство компании Volkswagen приняло решение снять с производства модель New Beetle, который в народе получил прозвище «Жук». Данная модель была возрождена в 1997 году, а в настоящее время популярность автомобиля на рынке стремительно падает.

Volkswagen прекращает выпуск легендарного Beetle


В частности, на рынках США и Европы за январь нынешнего года было реализовано 2 305 автомобилей Volkswagen New Beetle. В то время как в начале 2000-х годов продажи за месяц в среднем составляли 80 000 единиц. В результате автоконцерн решил снять с производства данную модель и сосредоточиться на сборке компактных кроссоверов.

На конвейере немецкого гиганта вместо Volkswagen New Beetle.будут производить электрический кроссовер I. D. Crozz, концепт которого был представлен на автосалоне в Шанхае в прошлом году.

На российском рынке Volkswagen New Beetle.появился в продаже 5 лет назад, однако из-за низкого спроса автомобиль в 2016 году сняли с продажи. Стоит отметить, что российская версия «Жука» была адаптирована для плохих дорог, имела штатную защиту моторного отсека, а также в оснащение автомобиля входил подогрев передних сидений и электропривод наружных зеркал.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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