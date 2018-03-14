Банк ВТБ продал 16,62% акций Burger King Russia украинской Xomeric

О проведении сделки было объявлено еще в феврале, когда ВТБ выпустил очередную статистическую сводку по своей деятельности. Впрочем, даже при реализации части акций российского филиала Burger King в ведении банка остались порядка 19,98% ценных бумаг, принадлежащих сети ресторанов быстрого питания.Договор с ВТБ позволил Xomeric стать крупнейшим акционером российской сети Burger King, когда доля ценных бумаг компании составила 35,02%. Согласно сведениям РБК, владельцами Xomeric является украинский инвестиционный фонд ICU Holdings, зарегистрированный на Виргинских островах.