Банк ВТБ продал 16,62% акций Burger King Russia украинской Xomeric
Банк ВТБ совершил сделку по продаже 16,62% своих акций компании Burger King Russia. Покупателем выступила кипрская фирма Xomeric, которая в настоящий момент стала обладателем контрольного пакета акций сети закусочных, информирует портал РБК, ссылаясь на пресс-релиз ВТБ.
О проведении сделки было объявлено еще в феврале, когда ВТБ выпустил очередную статистическую сводку по своей деятельности. Впрочем, даже при реализации части акций российского филиала Burger King в ведении банка остались порядка 19,98% ценных бумаг, принадлежащих сети ресторанов быстрого питания.
Договор с ВТБ позволил Xomeric стать крупнейшим акционером российской сети Burger King, когда доля ценных бумаг компании составила 35,02%. Согласно сведениям РБК, владельцами Xomeric является украинский инвестиционный фонд ICU Holdings, зарегистрированный на Виргинских островах.
О проведении сделки было объявлено еще в феврале, когда ВТБ выпустил очередную статистическую сводку по своей деятельности. Впрочем, даже при реализации части акций российского филиала Burger King в ведении банка остались порядка 19,98% ценных бумаг, принадлежащих сети ресторанов быстрого питания.
Договор с ВТБ позволил Xomeric стать крупнейшим акционером российской сети Burger King, когда доля ценных бумаг компании составила 35,02%. Согласно сведениям РБК, владельцами Xomeric является украинский инвестиционный фонд ICU Holdings, зарегистрированный на Виргинских островах.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:41