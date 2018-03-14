Кэти Перри свалила с ног незнакомца поцелуем и привела публику в восторг

Артистка сильно смутила своим поступком начинающего музыканта. В видеоролике это очень хорошо заметно. Инцидент произошёл на American Idol, где 19-летний Бен Глэйз признался до начала своего номера, что пока ещё не целовался с девушками. Кэти сразу же решила исправить ситуацию, чего молодой человек никак не мог ожидать, если судить по его реакции. При этом певица даже не предупредила гитариста, что собирается сделать, просто позвав его к себе. Он подошёл, а она поцеловала его в губы.Сперва Перри попросила Бена поцеловать её в щёку самостоятельно. Парень не отказался и выполнил просьбу звезды музыкальной сферы, однако ненасытная блондинка не осталась довольна, заявив, что не услышала даже звука поцелуя, а также попросив певца повторить. Впрочем, ждать Кэти не стала и сама поцеловала его. Только этот поцелуй был куда более страстным.Глэйз настолько был очарован внезапным "подарком" Перри, что упал на пол вместе с гитарой. Публика была в восторге от произошедшего на шоу.