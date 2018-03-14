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Внедорожник Toyota RAV4 нового поколения представят в конце марта

Компания Toyota в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке планирует представить новое поколение внедорожника RAV4. В преддверии дебюта в интернете обнародовали первые официальные изображения нового автомобиля.

Внедорожник Toyota RAV4 нового поколения представят в конце марта


Новый кроссовер Toyota RAV4 будет построен на платформе TNGA, на которой уже созданы новые модели Camry и C-HR. На фотографиях видно, что автомобиль выполнен в стиле концептуальной модели Toyota FT-AC, которую представили в прошлом году.

В моторную гамму внедорожника RAV4 2019 модельного года входят турбированные моторы, которые комплектуются усовершенствованной системой гибридного подзаряжаемого привода. Функционировать двигатели будут на пару с бесступенчатым вариатором CVT с увеличенным ресурсом.

В оснащении нового Toyota RAV4 числится адаптивный круиз-контроль с опцией предотвращения фронтальных столкновений, а в «топовых» комплектациях внедорожника появится система полуавтономного управления.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:40
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