Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали вместе в горы
Молодые родители Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, оставив детей дома, сами подались отдохнуть на курорт в горы.
Скоро исполнится год, как молодые люди живут вместе, растят четверых детей, однако оформлять свои отношения не спешат. Еще не так давно Криштиану Роналду старался не заострять внимание на романе с Джорджиной, а теперь они везде вместе. Вместе идут на светские мероприятия, вместе гуляют с детьми.
А не так давно пара, оставив свое потомство на бабушек и дедушек, укатила на горный курорт – куда именно, никто не знает. И регулярно выкладывают в Instagram снимки с отдыха.
К слову, трое детей у Криштиану и Джорджины от суррогатных матерей, а одного девушка выносила самостоятельно.
Скоро исполнится год, как молодые люди живут вместе, растят четверых детей, однако оформлять свои отношения не спешат. Еще не так давно Криштиану Роналду старался не заострять внимание на романе с Джорджиной, а теперь они везде вместе. Вместе идут на светские мероприятия, вместе гуляют с детьми.
А не так давно пара, оставив свое потомство на бабушек и дедушек, укатила на горный курорт – куда именно, никто не знает. И регулярно выкладывают в Instagram снимки с отдыха.
К слову, трое детей у Криштиану и Джорджины от суррогатных матерей, а одного девушка выносила самостоятельно.