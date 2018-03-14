Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали вместе в горы

Скоро исполнится год, как молодые люди живут вместе, растят четверых детей, однако оформлять свои отношения не спешат. Еще не так давно Криштиану Роналду старался не заострять внимание на романе с Джорджиной, а теперь они везде вместе. Вместе идут на светские мероприятия, вместе гуляют с детьми.А не так давно пара, оставив свое потомство на бабушек и дедушек, укатила на горный курорт – куда именно, никто не знает. И регулярно выкладывают в Instagram снимки с отдыха.К слову, трое детей у Криштиану и Джорджины от суррогатных матерей, а одного девушка выносила самостоятельно.