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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали вместе в горы

Молодые родители Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, оставив детей дома, сами подались отдохнуть на курорт в горы.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали вместе в горы


Скоро исполнится год, как молодые люди живут вместе, растят четверых детей, однако оформлять свои отношения не спешат. Еще не так давно Криштиану Роналду старался не заострять внимание на романе с Джорджиной, а теперь они везде вместе. Вместе идут на светские мероприятия, вместе гуляют с детьми.

А не так давно пара, оставив свое потомство на бабушек и дедушек, укатила на горный курорт – куда именно, никто не знает. И регулярно выкладывают в Instagram снимки с отдыха.

К слову, трое детей у Криштиану и Джорджины от суррогатных матерей, а одного девушка выносила самостоятельно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:20
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