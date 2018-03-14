АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

СМИ стало известно о завещании основателя IKEA

В конце января этого года умер основатель знаменитой IKEA Ингвар Кампрад. СМИ стало известно, кому швед завещал свое немаленькое состояние.
СМИ стало известно о завещании основателя IKEA


Один богатейших людей мира фактически разделил свое состояние на две равные части. Одну он завещал своим детям, а другую – различным социальным проектам в Северной Швеции в провинции Норрланд. Эта часть Швеции, ее жизнь всегда были интересны Ингвару Кампраду. Он был там нередким гостем. И ему бы хотелось, чтобы молодежь там и жила, а не вынуждена была уезжать.

Какая именно это будет сумма – сказать трудно по той причине, что трудно подсчитать состояние Кампрада из-за сложной структуры концерна. Но, как полагают, речь идет о сумме примерно в 91 миллионов долларов, по крайней мере, несколько лет назад личное состояние шведа оценивалось именно в эту цифру.

Будучи 17-летним парнем, Кампрад почтой отправлял различные товары для дома. Считается, что тогда, в 1943 году и зародился будущий концерн IKEA.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пентагон игнорирует НЛО и это может повлиять на
Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом
ЦБ РФ дополнит черные списки банков возможностью
Максим Фадеев считает большой ошибкой участие
Китай разрабатывает истребители на основе
Volkswagen прекращает выпуск легендарного Beetle
Внедорожник Toyota RAV4 нового поколения
«Почта России» собирается бороться с воровством
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали
Сергей Астахов собирается помогать дочери стать
Олег Газманов обеспокоил поклонников болезненным
Ольга Бузова провозгласила себя королевой
Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались
СМИ стало известно о завещании основателя IKEA
Windows 7 содержит ряд несоответствий с новым
Новые выпуски "Простоквашино" посвятят Олегу
Дана Борисова продолжает публиковать "голые"
На Майли Сайрус подали в суд за плагиат
Сергей Астахов поведал о планах на прибавление в
В Питере женщина получила травму от падения
Вслед за Ольгой Бузовой певицей решила стать еще
Кайли Дженнер показала комнату, полностью забитую
Toshiba показала общественности умные очки на
Российский "Аэрофлот" возобновил полеты в Каир
Хейтеры подозревают, что Дмитрий Тарасов перестал
Генпрокуратура Украины приостановила
Легендарный советский поэт Андрей Дементьев
Марина Тристановна ревнует своего ухажера к Ирине
Город влияет своей геометрией на формирование
Валерий Меладзе никогда не поёт дома, чтобы не
Просмотреть все новости