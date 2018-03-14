СМИ стало известно о завещании основателя IKEA
В конце января этого года умер основатель знаменитой IKEA Ингвар Кампрад. СМИ стало известно, кому швед завещал свое немаленькое состояние.
Один богатейших людей мира фактически разделил свое состояние на две равные части. Одну он завещал своим детям, а другую – различным социальным проектам в Северной Швеции в провинции Норрланд. Эта часть Швеции, ее жизнь всегда были интересны Ингвару Кампраду. Он был там нередким гостем. И ему бы хотелось, чтобы молодежь там и жила, а не вынуждена была уезжать.
Какая именно это будет сумма – сказать трудно по той причине, что трудно подсчитать состояние Кампрада из-за сложной структуры концерна. Но, как полагают, речь идет о сумме примерно в 91 миллионов долларов, по крайней мере, несколько лет назад личное состояние шведа оценивалось именно в эту цифру.
Будучи 17-летним парнем, Кампрад почтой отправлял различные товары для дома. Считается, что тогда, в 1943 году и зародился будущий концерн IKEA.
Один богатейших людей мира фактически разделил свое состояние на две равные части. Одну он завещал своим детям, а другую – различным социальным проектам в Северной Швеции в провинции Норрланд. Эта часть Швеции, ее жизнь всегда были интересны Ингвару Кампраду. Он был там нередким гостем. И ему бы хотелось, чтобы молодежь там и жила, а не вынуждена была уезжать.
Какая именно это будет сумма – сказать трудно по той причине, что трудно подсчитать состояние Кампрада из-за сложной структуры концерна. Но, как полагают, речь идет о сумме примерно в 91 миллионов долларов, по крайней мере, несколько лет назад личное состояние шведа оценивалось именно в эту цифру.
Будучи 17-летним парнем, Кампрад почтой отправлял различные товары для дома. Считается, что тогда, в 1943 году и зародился будущий концерн IKEA.