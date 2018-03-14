СМИ стало известно о завещании основателя IKEA

Один богатейших людей мира фактически разделил свое состояние на две равные части. Одну он завещал своим детям, а другую – различным социальным проектам в Северной Швеции в провинции Норрланд. Эта часть Швеции, ее жизнь всегда были интересны Ингвару Кампраду. Он был там нередким гостем. И ему бы хотелось, чтобы молодежь там и жила, а не вынуждена была уезжать.Какая именно это будет сумма – сказать трудно по той причине, что трудно подсчитать состояние Кампрада из-за сложной структуры концерна. Но, как полагают, речь идет о сумме примерно в 91 миллионов долларов, по крайней мере, несколько лет назад личное состояние шведа оценивалось именно в эту цифру.Будучи 17-летним парнем, Кампрад почтой отправлял различные товары для дома. Считается, что тогда, в 1943 году и зародился будущий концерн IKEA.