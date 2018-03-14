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Windows 7 содержит ряд несоответствий с новым оборудованием

Пользователи ОС Windows 7 выявили существенный недостаток при работе системы. Причем, возникает обнаруженная проблема в основном на платформе компьютеров, оснащенных новыми процессорами AMD с присущей им интеграцией.

Проблема появляется, когда Windows 7 устанавливается на ПК с последними моделями современных AMD, включающими такие чипы, как Ryzen 3 2200G, а так же Ryzen 5 2400G. Конкретно указан случай, заключенный в попытках загрузки «операционки» на подготовленный «чистый» компьютер. При последовательных и привычных для всех действиях по инсталяции ПО, появляется изображение «синего экрана смерти», что может свидетельствовать только за то, что присутствует ошибка фатального характера в функционировании устройства.
Windows 7 содержит ряд несоответствий с новым оборудованием


Как указано в сообщении, базовой системой ввода-вывода BIOS не поддерживается интерфейс ACPI, в ответственности которого общая конфигурация и функции электропитания. В данной ситуации, в качестве виновника может выступать графический ускоритель, непосредственно интегрированный в AMD Ryzen.

Но не смотря ни на что, Windows 7 продолжать охранять статус популярнейшей ОС. Достаточно данных проведенных исследований, указавших на востребованность во всем мире. По общему количеству компьютеров, где присутствует «семерка», показатель равняется 44% относительно других ОС.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:40
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