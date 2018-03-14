В Питере женщина получила травму от падения сосульки
В Питере женщина была доставлена в больницу из-за травмы, получившей от падения сосульки.
13 марта в Красногвардейском районе Питера на голову женщины упала сосулька, в результате чего она получила тяжелую травму головы, сообщили источники. Женщину отправили в Александровскую клинику, по нынешним данным она в сознании. Стоит добавить, в Питере ведется проверка следователями из-за частого падения сосулек на прохожих.
13 марта в Красногвардейском районе Питера на голову женщины упала сосулька, в результате чего она получила тяжелую травму головы, сообщили источники. Женщину отправили в Александровскую клинику, по нынешним данным она в сознании. Стоит добавить, в Питере ведется проверка следователями из-за частого падения сосулек на прохожих.
Общество / Происшествия
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 12:20