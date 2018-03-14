В Питере женщина получила травму от падения сосульки

13 марта в Красногвардейском районе Питера на голову женщины упала сосулька, в результате чего она получила тяжелую травму головы, сообщили источники. Женщину отправили в Александровскую клинику, по нынешним данным она в сознании. Стоит добавить, в Питере ведется проверка следователями из-за частого падения сосулек на прохожих.