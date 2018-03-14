Американцы требуют казни для 18-летнего стрелка из Флориды
Для подростка убившего 17 человек во Флориде американцы требуют назначить казнь.
В День влюбленных, в городе Паркленд, штат Флорида была совершена стрельба. Убитых насчитывалось почти 20 человек. Убийцей является бывший ученик школы, в которой он и совершил расстрел. Полицией был задержан Николас Круз. На данный момент суд выдвинул обвинение в умышленном убийстве Крузу. Повторный суд назначен на 14 марта.
Со стороны обвинения выдвинуто заявление о смертной казни, но защита сообщает, что признание вины состоится в том случае, если такового не произойдет.
В День влюбленных, в городе Паркленд, штат Флорида была совершена стрельба. Убитых насчитывалось почти 20 человек. Убийцей является бывший ученик школы, в которой он и совершил расстрел. Полицией был задержан Николас Круз. На данный момент суд выдвинул обвинение в умышленном убийстве Крузу. Повторный суд назначен на 14 марта.
Со стороны обвинения выдвинуто заявление о смертной казни, но защита сообщает, что признание вины состоится в том случае, если такового не произойдет.
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Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:36