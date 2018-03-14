Toshiba показала общественности умные очки на Windows 10

Это не первые смарт-очки, созданные специалистами в последнее время, однако не все они обрели популярность из-за их неудобства и высокой стоимости. Новая разработка от Toshiba специально предназначена для коммерческого применения. Они похожи на носимый модуль с экраном. Его будет удобно носить на себе рабочим, поскольку он может крепиться также на защитной каске и головной повязке.Экран размером в четверть дюйма имеет разрешение 640 на 360 пикселей. Гаджет обладает различными полезными для человека функциями, такими как GPS-приемник, голосовая запись и возможность вести съемку. Для управления очками владелец может использовать кнопки на модуле, сенсорную поверхность или же просто проговаривать те или иные команды голосом.