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Дмитрий Шепелев снова делит имущество с отцом Жанны Фриске

Ведущий Дмитрий Шепелев делит имущество с отцом умершей супруги Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев снова делит имущество с отцом Жанны Фриске


Известный ведущий Дмитрий Шепелев до сих пор не нашел общего языка со своим тестем, отцом умершей певицы Жанны Фриске. На сей раз Шепелев обратился с заявлением в полицию, утверждая, что Владимир Фриске собирается отобрать авто. Изначально автомобиль был подарен на день рождения внука Владимиром Фриске. Сейчас же он выставил авто на продажу в интернет. Отец Фриске заявляет, что собирается продать этот автомобиль и купить более новую модель.

Источники сообщают, что хозяином авто по закону остается Дмитрий Шепелев и его сын Платон.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 00:45
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