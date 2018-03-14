Дмитрий Шепелев снова делит имущество с отцом Жанны Фриске

Известный ведущий Дмитрий Шепелев до сих пор не нашел общего языка со своим тестем, отцом умершей певицы Жанны Фриске. На сей раз Шепелев обратился с заявлением в полицию, утверждая, что Владимир Фриске собирается отобрать авто. Изначально автомобиль был подарен на день рождения внука Владимиром Фриске. Сейчас же он выставил авто на продажу в интернет. Отец Фриске заявляет, что собирается продать этот автомобиль и купить более новую модель.Источники сообщают, что хозяином авто по закону остается Дмитрий Шепелев и его сын Платон.