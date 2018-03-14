Генпрокуратура Украины приостановила расследование по делу Саакашвили

Досудебное расследование экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) приостановила 13 марта.Комментируя постановление, адвокат скандального политика Руслан Чернолуцкий отметил, что своим решением об остановке уголовного производства ГПУ косвенно признала необоснованность выдвинутых подозрений в отношении Михаила Саакашвили.Адвокат также обращает внимание на то, что подозреваемого сперва выдворяют за пределы Украины в нарушение законодательства, а после просят о международном сотрудничестве в разбирательстве дела, дабы продемонстрировать обществу открытость его ведения. И вот дошло до того, что дело решили «заморозить» на неопределенное время.Защита Михаила Саакашвили собирается обжаловать действия Генпрокуратуры с целью полностью прекратить уголовное дело.