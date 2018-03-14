АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Генпрокуратура Украины приостановила расследование по делу Саакашвили

Адвокаты экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области будут добиваться полного закрытия уголовного дела.

Генпрокуратура Украины приостановила расследование по делу Саакашвили


Досудебное расследование экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) приостановила 13 марта.

Комментируя постановление, адвокат скандального политика Руслан Чернолуцкий отметил, что своим решением об остановке уголовного производства ГПУ косвенно признала необоснованность выдвинутых подозрений в отношении Михаила Саакашвили.

Адвокат также обращает внимание на то, что подозреваемого сперва выдворяют за пределы Украины в нарушение законодательства, а после просят о международном сотрудничестве в разбирательстве дела, дабы продемонстрировать обществу открытость его ведения. И вот дошло до того, что дело решили «заморозить» на неопределенное время.

Защита Михаила Саакашвили собирается обжаловать действия Генпрокуратуры с целью полностью прекратить уголовное дело.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новые выпуски "Простоквашино" посвятят Олегу
Дана Борисова продолжает публиковать "голые"
На Майли Сайрус подали в суд за плагиат
Сергей Астахов поведал о планах на прибавление в
В Питере женщина получила травму от падения
Вслед за Ольгой Бузовой певицей решила стать еще
Кайли Дженнер показала комнату, полностью забитую
Toshiba показала общественности умные очки на
Российский "Аэрофлот" возобновил полеты в Каир
Хейтеры подозревают, что Дмитрий Тарасов перестал
Генпрокуратура Украины приостановила
Легендарный советский поэт Андрей Дементьев
Марина Тристановна ревнует своего ухажера к Ирине
Город влияет своей геометрией на формирование
Валерий Меладзе никогда не поёт дома, чтобы не
США: Автобус, перевозивший 52 школьника, упал в
Чудо Благодатного огня объяснили с точки зрения
Пользователи называют Влада Кадони главным на
Фильм «Довлатов» за две недели собрал больше 115
"Роскосмос" провалил рекордный для России запуск
Слухи и новости «Дома-2»: Кирилл Воробьев обвинил
Ученые нашли способ ускорить интернет фальшивыми
App Store предоставляет приложение с встроенными
Астрономы обнаружили, что галактики вращаются
Первый трейлер к сиквелу «Фантастических тварей»
Лера Кудрявцева разозлила зрителей, пригласив на
Американцы требуют казни для 18-летнего стрелка
Российский IMHO готов для начала продаж рекламы
Дженнифер Лоуренс поразила Интернет, ответив
Анастасия Костенко продолжает работать, рискуя
Просмотреть все новости