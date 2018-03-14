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Город влияет своей геометрией на формирование дождевых туч

Плотность застроенности городов оказывает значительное влияние на процессы формирования дождевых туч. Застройка территории домами неравномерна, некоторым частям города приходится оставаться более сухими, а другие просто утопают, как во время, так и после дождей.

Как выяснили ученые, на процессы формирования природных циклонов, значительное влияние урбанизация города. Если взять пример сельской местности, данная территория подвержена более частым дождям, в сравнение с городской местностью. К тому же, качество воздуха в городе влияет на высоту архитектурной застройки.
Город влияет своей геометрией на формирование дождевых туч


Для уточнения ситуации, учеными проведено сравнение погоды в условиях двух городов, для примера выбрали Мумбаи в Индии и Сан-Мигель-де-Тукуман, Аргентина. В первом случае, город периодически подвержен проливным дождям, а ситуация с Сан-Мигель-де-Тукуман совершенно противоположная, здесь практически нет осадков и тумана. Ко всему прочему, на фактор формирования дождей в Аргентине оказывают влияние горы, которыми буквально не «пропускаются» потоки дождевых туч.

В результате ученые выяснили, каким образом плотность застроенности города может оказывать влияние на перемену погоды, причем расположение местности не учитывалось. Результатом был однозначный вывод, который указывал на зависимость поведения туч от высоты возведения построек.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:40
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