Для поиска «строительных блоков" жизни NASA запускает миссию к астероиду Бенну

В настоящее время NASA участвует в проекте OsirisREx с миссией к астероиду под названием Бенну, который скоро приблизится к нашей планете. Мы уже видели некоторые фантастические результаты этой миссии, так как OsirisREx предоставил четкую картину Земли и Луны в их относительных положениях на небе. Внутри Бенну может содержать некоторые из того же сочетания ингредиентов, давшие начало жизни на Земле, предполагают ученые.И хотя теория зарождения жизни из астероидных «строительных блоков» на Земле, пока не имеет достаточно убедительных доказательств, однако нет и доказательств того, что это не так. Поиск этих материалов в образцах из Бенну потенциально может дать исследователям первый ключ о том, что произошло с созданием живых организмов на нашей собственной планете.По словам Эдварда Бешхоре, заместителя главного исследователя в Университете Аризоны: «Вернув этот материал на Землю, мы можем сделать гораздо более тщательный анализ, чем мы можем с приборами на космическом корабле, из-за практических ограничений размера, массы и потребление энергии».Даже если образцы из Бенну не расскажут ничего существенного о происхождении жизни на Земле, ученые могут многое узнать о скалистой стороне истории нашей планеты.Теоретически Бенну вполне мог содержать вещество, которое остается в той же форме, что было на стадии формирования астероида. В этом случае ученые смогут заглянуть в историю планет в нашей Солнечной системе и больше узнать о процессе зарождения новых планет. Если предположить, что текущая миссия OsirisREx идет по плану, в ближайшие годы понимание Солнечной системы значительно возрастет.