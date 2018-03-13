АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Для поиска «строительных блоков" жизни NASA запускает миссию к астероиду Бенну

Ученые предполагают, что исходный материал, спровоцировавший зарождение жизни на Земле, был обеспечен астероидом, который либо содержал материалы, составляющие так называемые «строительные блоки жизни», которые нашли плодородный дом на нашей планета, так как в итоге на ней начали развиваться простые формы жизни.

Для поиска «строительных блоков" жизни NASA запускает миссию к астероиду Бенну


В настоящее время NASA участвует в проекте OsirisREx с миссией к астероиду под названием Бенну, который скоро приблизится к нашей планете. Мы уже видели некоторые фантастические результаты этой миссии, так как OsirisREx предоставил четкую картину Земли и Луны в их относительных положениях на небе. Внутри Бенну может содержать некоторые из того же сочетания ингредиентов, давшие начало жизни на Земле, предполагают ученые.

И хотя теория зарождения жизни из астероидных «строительных блоков» на Земле, пока не имеет достаточно убедительных доказательств, однако нет и доказательств того, что это не так. Поиск этих материалов в образцах из Бенну потенциально может дать исследователям первый ключ о том, что произошло с созданием живых организмов на нашей собственной планете.

По словам Эдварда Бешхоре, заместителя главного исследователя в Университете Аризоны: «Вернув этот материал на Землю, мы можем сделать гораздо более тщательный анализ, чем мы можем с приборами на космическом корабле, из-за практических ограничений размера, массы и потребление энергии».

Даже если образцы из Бенну не расскажут ничего существенного о происхождении жизни на Земле, ученые могут многое узнать о скалистой стороне истории нашей планеты.

Теоретически Бенну вполне мог содержать вещество, которое остается в той же форме, что было на стадии формирования астероида. В этом случае ученые смогут заглянуть в историю планет в нашей Солнечной системе и больше узнать о процессе зарождения новых планет. Если предположить, что текущая миссия OsirisREx идет по плану, в ближайшие годы понимание Солнечной системы значительно возрастет.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:42
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли поладить
Директор Наталья Ракицкая опровергла слухи о
«Росатом» привлек китайцев добывать уран в России
Анастасия Волочкова показала поклонникам новые
Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые
Минэкономразвития: в июле 2018 года Госдума
Учёные из Казани работают над системой лазерной
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за
Kia представила современный обновленный Carnival
Отец Владислава Галкина считает, что его сына
Ростовчане возмущены “адской” уборкой городских
Ирина Аллегрова разочаровала зрителя на концерте
Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько
Елена Малышева переживает за Дану Борисову
Новое исследование показало, что неандертальцам
Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99
Эксперты научились использовать роботов для
"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом
Появились первые фотографии обновленного седана
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур
В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных
Просмотреть все новости