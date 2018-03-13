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Новое исследование показало, что неандертальцам помогло выжить чувство сострадания

Исследование, проведенное Йоркским университетом, показывает, что неандертальцы способны были испытывать глубокое чувство сострадания, и предоставляемая друг другу помощь поспособствовала их выживанию.
Новое исследование показало, что неандертальцам помогло выжить чувство сострадания


Данной работой исследователи оспаривают представления о том, что неандертальцы были жестокими по сравнению с современными людьми.

Хорошо известно, что неандертальцы иногда оказывали помощь раненым, но новый анализ, проведенный командой ученых в Йорке предположил, что они искренне заботились о своих близких, независимо от тяжести заболеваний и травм, но не помогали другим из личных интересов.

Ведущий автор, доктор Пенни Спикинс, старший преподаватель в области археологии человеческого происхождения в Йоркском университете, прокомментировал: «Наши результаты показывают, что неандертальцы не думали, как другие могут отплатить за помощь, они просто проявляли сострадание к близким».

Большинство людей, изучаемых археологами, имели серьезную травму с патологиями, требующую лечения и ухода, наблюдений, массажа, о чем идет речь в исследовании.

Доктор Спикинс добавил: «Сходство неандертальской медицины с людьми более поздних периодов имеет важные последствия. Мы утверждаем, что организованное здравоохранение, сопровождаемое заботой, не уникально для нашего вида, а имеет долгую эволюционную историю».

Исследование было частично поддержано Фондом Джона Темплтона и опубликовано в журнале World Archeology.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 20:33
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