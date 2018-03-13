Новое исследование показало, что неандертальцам помогло выжить чувство сострадания

Данной работой исследователи оспаривают представления о том, что неандертальцы были жестокими по сравнению с современными людьми.Хорошо известно, что неандертальцы иногда оказывали помощь раненым, но новый анализ, проведенный командой ученых в Йорке предположил, что они искренне заботились о своих близких, независимо от тяжести заболеваний и травм, но не помогали другим из личных интересов.Ведущий автор, доктор Пенни Спикинс, старший преподаватель в области археологии человеческого происхождения в Йоркском университете, прокомментировал: «Наши результаты показывают, что неандертальцы не думали, как другие могут отплатить за помощь, они просто проявляли сострадание к близким».Большинство людей, изучаемых археологами, имели серьезную травму с патологиями, требующую лечения и ухода, наблюдений, массажа, о чем идет речь в исследовании.Доктор Спикинс добавил: «Сходство неандертальской медицины с людьми более поздних периодов имеет важные последствия. Мы утверждаем, что организованное здравоохранение, сопровождаемое заботой, не уникально для нашего вида, а имеет долгую эволюционную историю».Исследование было частично поддержано Фондом Джона Темплтона и опубликовано в журнале World Archeology.