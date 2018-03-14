США: Автобус, перевозивший 52 школьника, упал в ущелье

Во вторник, 13 марта туристический автобус с американскими школьниками (по предварительной версии все пострадавшие были музыкантами и составляли школьный оркестр) двигался по трассе штата Алабама со стороны Хьюстона. Учащиеся побывали на экскурсии и возвращались домой. Но по неизвестной причине водитель транспортного средства не справился с управлением и бело-красный автобус, пробив металлическое ограждение, полетел в ущелье. Основной удар пришёлся по кабине, водитель погиб на месте.На место происшествия прибыли спасатели Алабамы и соседнего штата Флориды. В ходе спасательной операции удалось извлечь из разбитого транспортного средства всех школьников, получивших травмы различной тяжести. Пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения, состояние нескольких учащихся врачи характеризуют как тяжёлое.