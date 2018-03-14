Фильм «Довлатов» за две недели собрал больше 115 млн рублей

Две недели проката российской драмы «Довлатов» принесли более 115 млн рублей. Кинопоказ вначале планировали осуществить с 1 по 4 марта, но, пойдя навстречу зрительским просьбам, продлили до 11 марта.Часть вырученных средств кинокомпания «САГа», Metrafilms и Первый канал договорились адресовать в поддержку молодых прозаиков и поэтов, а также в фонд литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина. Премию присуждают литераторам от 15 до 35 лет.Продюсер фильма «Довлатов» Андрей Савельев заметил, что хотя проблемы поколения пишущих молодых людей 1970-х годов и поколения современного некорректно сравнивать, однако и тогда, и сейчас молодежь нуждается во всесторонней поддержке.Фильм повествует о четырех днях жизни в Ленинграде советского классика Сергея Довлатова. В главной роли – Милан Марич. Снимались также Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Кинокартина награждена призом «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале.