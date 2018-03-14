Фильм «Довлатов» за две недели собрал больше 115 млн рублей
Как для авторского кинематографа, картина собрала необычайно высокий урожай финансового дохода.
Две недели проката российской драмы «Довлатов» принесли более 115 млн рублей. Кинопоказ вначале планировали осуществить с 1 по 4 марта, но, пойдя навстречу зрительским просьбам, продлили до 11 марта.
Часть вырученных средств кинокомпания «САГа», Metrafilms и Первый канал договорились адресовать в поддержку молодых прозаиков и поэтов, а также в фонд литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина. Премию присуждают литераторам от 15 до 35 лет.
Продюсер фильма «Довлатов» Андрей Савельев заметил, что хотя проблемы поколения пишущих молодых людей 1970-х годов и поколения современного некорректно сравнивать, однако и тогда, и сейчас молодежь нуждается во всесторонней поддержке.
Фильм повествует о четырех днях жизни в Ленинграде советского классика Сергея Довлатова. В главной роли – Милан Марич. Снимались также Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Кинокартина награждена призом «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале.
Две недели проката российской драмы «Довлатов» принесли более 115 млн рублей. Кинопоказ вначале планировали осуществить с 1 по 4 марта, но, пойдя навстречу зрительским просьбам, продлили до 11 марта.
Часть вырученных средств кинокомпания «САГа», Metrafilms и Первый канал договорились адресовать в поддержку молодых прозаиков и поэтов, а также в фонд литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина. Премию присуждают литераторам от 15 до 35 лет.
Продюсер фильма «Довлатов» Андрей Савельев заметил, что хотя проблемы поколения пишущих молодых людей 1970-х годов и поколения современного некорректно сравнивать, однако и тогда, и сейчас молодежь нуждается во всесторонней поддержке.
Фильм повествует о четырех днях жизни в Ленинграде советского классика Сергея Довлатова. В главной роли – Милан Марич. Снимались также Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Кинокартина награждена призом «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 11:20