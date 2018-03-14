Первый трейлер к сиквелу «Фантастических тварей» появился в Сети

Вторая часть нашумевшей франшизы носит название «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Создатель киноэпопеи - студия Warner Bros на своём канале предложила поклонникам фантастического сериала тизер будущей второй части «Фантастических тварей». 20-секундный ролик слишком мало даёт информации о сюжете сиквела, зато знакомит с главными (и второстепенными) героями «Преступлений Грин-де-Вальда».В видеосюжете от Warner Bros можно успеть заметить Джонни Деппа и Эдди Рэдмейна, Джуда Лоу и Кэтрин Уотерстон, Дэна Фоглера и Клаудиу Ким. Также во второй части «Тварей» снимаются актёры: Элисон Судол, Эзра Миллер, Зои Кравиц, Каллум Тернер. «Преступления Грин-де-Вальда» станут второй частью (всего частей будет пять) киносаги о продолжениях приключений Гарри Поттера. Во второй части Альбус Дамблдор, прибывший в Париж, просит помощи у своего экс-студента в поимке бездушного волшебника Грин-де-Вальда, которого в сиквеле изображает знаменитый Джонни Депп.