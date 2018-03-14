Российский IMHO готов для начала продаж рекламы на YouTube

Планируются изменения, ориентировочно по 150 площадкам, которые демонстрировали интернет - версии передач связанных с телевещанием. В данном направлении изменения коснуться и эфира официальных каналов. Особо отмечается, что ранее, таким видом рекламы занималась только корпорация Google. Причем компанией данная информация официально подтверждена, но комментариев или объяснений нет.Компанией IMHO уже 12 лет ведется активная работа по распространению рекламы эксклюзивного содержания, на основной странице программы поиска «Яндекса», представляющего главного поставщика роликов Рунета, рекламного направления. Но в минувшем году, «Яндекс» изменил условия правил сотрудничества, одновременно отменив эксклюзив. Благодаря такому подходу, появилась возможность самостоятельного тестирования поисковой системой всех форматов и товаров. Тем не менее, для IMHO остаются права продажи рекламы на сервисе.