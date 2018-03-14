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Российский IMHO готов для начала продаж рекламы на YouTube

Согласно информации, поступившей от руководителя селлера Марии Лапушкиной, известно, что в планах компании IMHO начать продажи видеорекламы, с использование российских каналов, работающих с поддержкой YouTube.

Планируются изменения, ориентировочно по 150 площадкам, которые демонстрировали интернет - версии передач связанных с телевещанием. В данном направлении изменения коснуться и эфира официальных каналов. Особо отмечается, что ранее, таким видом рекламы занималась только корпорация Google. Причем компанией данная информация официально подтверждена, но комментариев или объяснений нет.

Российский IMHO готов для начала продаж рекламы на YouTube


Компанией IMHO уже 12 лет ведется активная работа по распространению рекламы эксклюзивного содержания, на основной странице программы поиска «Яндекса», представляющего главного поставщика роликов Рунета, рекламного направления. Но в минувшем году, «Яндекс» изменил условия правил сотрудничества, одновременно отменив эксклюзив. Благодаря такому подходу, появилась возможность самостоятельного тестирования поисковой системой всех форматов и товаров. Тем не менее, для IMHO остаются права продажи рекламы на сервисе.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:30
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