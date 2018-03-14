Николай Глушков, соратник Бориса Березовского скончался в Лондоне

Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, ранее поддерживавший связь с беглым олигархом Березовским, первым сообщил о смерти Николая Глушакова. Экс-россиянин, получивший политическое убежище на британских островах, умер в возрасте 68 лет, в столице Объединённого королевства. Причина смерти Глушкова пока неизвестна.Напомним, что тридцать лет тому назад Николай Глушаков трудился замдиректора компании «ЛогоВАЗ», а 1996-м перешёл на ту же должность в «Аэрофлот». Однако 18 лет тому назад Глушакова арестовали, подозревая в крупных хищениях денежных средств. Приговором столичного суда экс-зам «Аэрофлота» был лишён свободы на три года и три месяца. В 2010-м Глушаков уехал в Великобританию, где попросил политическое убежище. Повторный (уже заочный) суд над Глушаковым состоялся в прошлом году. В ходе разбирательства бывший зам был признан в хищении у «Аэрофлота» 123 миллионов долларов! Заочный приговор Савеловского суда – 8 лет лишения свободы для Глушакова.