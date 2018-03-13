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Биофизики выяснили, как бороться с небольшими популяциями бактерий

Ученые Университета Эмори обнаружили, что небольшие популяции патогенных бактерий менее подвержены воздействию антибиотиков, чем более крупные, потому что реагируют на них совершенно по-другому.
Биофизики выяснили, как бороться с небольшими популяциями бактерий


Журнал eLife опубликовал исследование, в котором показано, что популяции бактерий, содержащие 100 клеток и меньше, реагируют на антибиотики случайным образом, а не однородно, как популяции большие.

«Мы не обнаружили закономерности в реакции малого количество бактериальных клеток, не подверженных действию лекарственной терапии, – популяции выживают случайно», – говорит ведущий автор Минсу Ким, доцент кафедры физики и член Emory Antibiotic Resistance Center.

«Данная случайность – палка с двумя концами, – комментирует Ким. – На первый взгляд, это затрудняет прогнозирование результата лечения, но мы нашли способ манипулировать этой неотъемлемой случайностью таким образом, чтобы уничтожать небольшое количество бактерий со 100-процентной вероятностью. Терапия против небольших популяций бактерий действенна при использовании низких концентраций антибиотиков».

Исследователи разработали модель лечения, используя смесь из двух разных классов антибиотиков: бактерицида (уничтожающего бактерии) и бактериостата (замедляющего рост бактерий), чтобы манипулировать случайной флуктуацией числа клеток и повысить вероятность того, что скорость их гибели превысит скорость роста. Впервые модель продемонстрировала эффективность в лабораторных экспериментах на небольшой популяции бактерий E. coli без резистентности к антибиотикам. В дальнейших экспериментах специалисты обнаружили, что модель работает даже на небольшой популяции клинически изолированных антибиотикорезистентных E. coli.

«Мы надеемся, что наша модель поможет в разработке более сложных протоколов антибиотикорезистентности, что повысит эффективность борьбы с некоторыми инфекциями при использовании меньшей концентрации антибиотиков», – говорит Минсу Ким.

Не все антибиотики соответствуют модели, поэтому необходимы дополнительные исследования, прежде чем применять метод в клинических условиях.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 19:38
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