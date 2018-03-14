В столице Кубани будет проведена бесплатная консультация юристов

Пресс-служба администрации краевого центра сообщает, что 15 марта любой горожанин совершенно бесплатно сможет получить специализированную помощь по интересующим его вопросам. Прежде всего, высококлассные юристы будут рассматривать вопросы, связанные с защитой прав потребителя, вопросы по пенсионному праву, трудовому праву, социальной поддержке, земельной собственности, и прочие. Не затронутыми в этот день останутся только проблемы уголовного и административного законодательства. Целью работников бюро является правовая поддержка населения и обеспечение равенства доступа к правовой системе.Напомним, что подобные акции краснодарский муниципалитет проводит уже не первый раз – мероприятия по оказанию юридической помощи краснодарцам проводятся каждый месяц и затрагивают весьма широкий спектр вопросов.