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Жириновский предложил простить регионам «все долги»

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский инициировал широкий жест в отношении российских регионов: он призвал дотационным субъектам Российской Федерации простить «все долги».

Жириновский предложил простить регионам «все долги»


Долги, которые имеют субъекты РФ перед федеральным бюджетом и коммерческими банками, Жириновский предлагает простить. Это он заявил во время предвыборных телевизионных дебатов.

Либеральный демократ напомнил, что в России всего-то три региона-донора: Москва, Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Все остальные – дотационные. Так уж получилось, заметил Владимир Вольфович. Поэтому было бы логичным долги простиь, чтобы последующие доходы в регионах пустили на создание новых рабочих мест.

Однако, сам того, наверное, не подозревая, лидер ЛДПР признал, что руководители регионов не заинтересованы в отказе от дотаций и банковских кредитов, поскольку имеют отсюда выгоду в виде откатов и осуществления других коррупционных схем.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 09:50
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