Жириновский предложил простить регионам «все долги»

Долги, которые имеют субъекты РФ перед федеральным бюджетом и коммерческими банками, Жириновский предлагает простить. Это он заявил во время предвыборных телевизионных дебатов.Либеральный демократ напомнил, что в России всего-то три региона-донора: Москва, Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Все остальные – дотационные. Так уж получилось, заметил Владимир Вольфович. Поэтому было бы логичным долги простиь, чтобы последующие доходы в регионах пустили на создание новых рабочих мест.Однако, сам того, наверное, не подозревая, лидер ЛДПР признал, что руководители регионов не заинтересованы в отказе от дотаций и банковских кредитов, поскольку имеют отсюда выгоду в виде откатов и осуществления других коррупционных схем.