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Открытие ученых расширило представление об агрессивном раке эндометрия

Новые исследования Huntsman Cancer Institute (HCI) Университета штата Юта (U of U) показывают, что в тканях рака эндометрия стероидные и гормональные рецепторы одновременно активны. Результаты, опубликованные сегодня в журнале Cell Reports, дают представление о способствующих образованию более агрессивных опухолей эндометрия факторах.
Открытие ученых расширило представление об агрессивном раке эндометрия


Ежегодно рак эндометрия диагностируется у примерно 60 000 женщин в Соединенных Штатах. Заболевание считается наиболее распространенным гинекологическим раком, преимущественно поражающим женщин старше 60 лет.

Исследование провел Джей Герцем, онкоспециалист HCI и доцент онкологических наук U of U. Ученый с коллегами посвятили работу изучению эндометрия, внутренней оболочки матки, являющейся частью женской репродуктивной системы. Исследователи с удивлением обнаружили, что два рецептора – эстроген и глюкокортикоид, оказывают противодействие нормальному росту оболочки матки и тем самым способствуют развитию агрессивных форм рака эндометрия.

Специалисты, среди которых и Мэгги Джанат-Амсбери, MD, PhD, использовали общедоступные базы данных, мышиные модели, 3-D технологии и геномные анализы в целях получить представление о том, как два разных рецептора функционируют вместе. Исследователи нашли связь между рецептором эстрогена и геном, который, как оказалось, имеет отношению к раку эндометрия – глюкокортикоидным рецептором.

В процессе двухлетнего проекта эксперты изучали влияние эстрогенов и кортикостероидов на эндометрий мышей с использованием модели предшественника рака, разработанной лабораторией Янат-Амсбери. Ученые обнаружили, что кортикостероиды останавливают рост матки. «В начале работы мы были уверены, что кортизол и кортикостероиды препятствуют образованию опухолей или хотя бы понижают их агрессивность, поэтому результаты очень удивили», – утверждает Герц.

Джей Герц предупреждает о необходимости проведения дополнительных исследований, включая клинические испытания, прежде чем делать какие-либо выводы относительно препарата, обычно назначаемого для лечения побочных эффектов от операции и химиотерапии у больных раком, – дексаметазона.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 19:18
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