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Большинство героев «Игр престолов» погибнут - руководство HBO

Вице-президент телеканала HBO Франческу Орси сообщила о гибели большинства главных героев популярнейшего сериала «Игры престолов». Сага выходит на HBO уже семь лет. Завершиться фэнтези-сериал должен в 2019 году.

Большинство героев «Игр престолов» погибнут - руководство HBO


Актёры, принимающие участие в съёмках «Игра престолов» - одного из самых популярных сериалов последних лет, не знали, чем завершиться сага. Прочитать сценарий до последней страницы артистам позволили только на седьмой год экранизации фэнтези-сериала. Киноактёры было ошеломлены тем, как сценаристы по ходу сюжета «убивали» главных героев. Но кульминацией знаменитого сериала, созданного по книгам Джорджа Мартина, оказалась финальная сцена. Концовка «Игр престолов» оказалась совершенно неожиданной и сверхдраматичной. По словам вице-президента канала HBO Орси, услышав, как завершается киносага, все актёры аплодировали стоя в течение четверти часа!

Сообщим, что «Игры престолов» демонстрируются на HBO с 2011 года. За это время сериал завоевал всемирное признание, сага получила больше 30 премий «Эмми», а 1-ую серию 7-го сезона посмотрела невероятная аудитория – шестнадцать миллионов человек! Однако создатели предупреждают, что 8-й сезон для «Игр престолов» станет последним.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:20
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