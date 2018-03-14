Лариса Долина не смогла спрятать пышные формы за просторным платьем

Последнее время Лариса Александровна всё чаще выходит на люди и радует фанатов своими стильными нарядами. Недавно Долина участвовала в показе брэнда Goga Nikabadze из Грузии. Исполнительница песен прошлась по подиуму в кокетливой шляпе с вуалью и в просторном вечернем платье черного цвета. Образ певицы дополнили фиолетовые ботильоны. Однако за модным нарядом артистка не смогла скрыть свои пышные формы. Фанаты сразу заметили, что знаменитость набрала в весе несколько лишних килограммов.Ларису Александровну на мероприятии тепло принял зритель. Когда певица вышла на подиум, в зале начали все аплодировать. В конце показа модельер вручил артистке букет белоснежных роз.