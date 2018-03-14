Apple в ежегодном рейтинге репутации компаний упала на 24 позиции

Первую позицию уже второй год подряд занимает компания Amazon. При этом Apple оказалась на 29 месте. Джон Герзем, являющийся генеральным директором The Harris Poll, отметил, что связано это с тем, что брендом не было выпущено каких-либо технологических либо инновационных новаторских продуктов. Также может иметь место другая причина, а именно противоречие, которое связано с рядом последних разработок Apple. Так iPhone X даже со своей хорошей начинкой обладает всё-таки довольно большой ценой.Между тем репутации яблочного разработчика навредил скандал, который касается замедления старых iPhone. При этом пользователей об этом даже не предупреждали. С некоторыми проблемами также столкнулись HomePod, которые были выпущены яблочной компанией.