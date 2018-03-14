«Союзмультфильм» решил вернуть в кинозалы отреставрированные фильмы из золотой коллекции

Знаменитые анимационные фильмы, до сих пор хранившиеся в коллекции студии «Союзмультфильм», скоро предстанут перед зрителями обновлёнными. В данный момент реставраторы заняты осовремениванием «Снежной королевы» и «Конька-Горбунка». Получившие «вторую молодость» анимационные фильмы покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Минкульта России.На двух воссозданных анимационных фильмах («Снежная королева» и «Конёк-Горбунок»)реставраторы останавливаться не собираются, ведь в кинофонде студии хранятся полторы тысячи мультфильмов, созданных за 80-летнюю историю существования «Союзмультфильма». Глава студии Борис Машковцев поведал о дальнейших планах аниматоров: работники «Союзмультфильма» восстановят фильмы «Сказка о царе Салтане» и «Двенадцать месяцев». Эти процедуры проводятся в рамках программы реставрации мультфильмов из «Золотой коллекции».Добавим, что мульфильм «Конек Горбунок» был создан мультипликаторами в далёком послевоенном 1947 году и стал первым в СССР полнометражным анимационным фильмом.