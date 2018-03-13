Слухи и новости «Дома-2»: участники взяли под опеку лосиху; Нелли Ермолаева показала свою настоящую фигуру

Участники реалити-шоу «Дом-2» в Год волонтера присоединились к эстафете добра, взяв под опеку лосиху, проживающую в национальном парке «Лосиный остров». К питомцу по кличке Дина приехали с подарками Александр Гобозов и Ольга Жарикова. На днях ребята заявили о создании пары и отправились к животному. Как сообщил Гобозов, для него волонтерство имеет большее значение, чем просто слова.За животным будут присматривать и другие участники телепроекта. Первыми приехали Жарикова и Гобозов, и если девушка впервые занимается волонтерством, то у Саши уже имеется опыт в этом деле. Мужчина заявил, что давно помогает животным, не на словах, а на деле.Поклонники скандальной телестройки активно обсуждают снимки участницы «Дома-2» Нелли Ермолаевой, опубликованные после родов. Девушка разместила два фото, где она худая, и где очень толстая, а затем поинтересовалась у поклонников, на какой фотографии присутствует обработка фотошопом.Большинство пользователей посчитали, что редактор использовался там, где Ермолаева запечатлена худая, ведь Нелли родила ребенка чуть больше месяца назад.Как оказалось, девушка перед родами прибавила пару десятков лишних килограммов, и затем начала активную борьбу с лишним весом. Общественность считала, что Ермолаева успешно с этим справляется, однако последнее фото заставило пользователей Сети в этом усомниться.Фотограф разместил снимок расплывшейся Ермолаевой, а на ее страничке в соцсетях на этом же снимке она худая.