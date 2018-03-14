Жительница Волгодонска купила квартиру с фонтанами из фекалий

На протяжении нескольких месяцев эти потоки постоянно заливали помещения, а также были настолько сильны, что нанесли вред магазину, расположенному на нижнем этаже дома. Пострадавшая особа сразу обращалась за помощью к сотрудникам компании, но прочистка труб не дала никаких результатов.Тогда работники заявили горожанке, что не могут решить проблему, потому что она может быть связана с засорением канализации другими жильцами. Также виновником может оказаться грязный колодец, но он относится к соседнему зданию и “Водоканалу”. Шокированная россиянка решила показать кадры обществу, чтобы власти обратили внимание на проблему.