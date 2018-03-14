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Жительница Волгодонска купила квартиру с фонтанами из фекалий

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное жительницей Волгодонска. Она купила квартиру с фонтанами из фекалий на ул. Пионерская, не заметив серьезной проблемы во время заключения сделки.

На протяжении нескольких месяцев эти потоки постоянно заливали помещения, а также были настолько сильны, что нанесли вред магазину, расположенному на нижнем этаже дома. Пострадавшая особа сразу обращалась за помощью к сотрудникам компании, но прочистка труб не дала никаких результатов.

Жительница Волгодонска купила квартиру с фонтанами из фекалий


Тогда работники заявили горожанке, что не могут решить проблему, потому что она может быть связана с засорением канализации другими жильцами. Также виновником может оказаться грязный колодец, но он относится к соседнему зданию и “Водоканалу”. Шокированная россиянка решила показать кадры обществу, чтобы власти обратили внимание на проблему.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:10
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