Роботов заставили показывать порно, а также требовать биткоины

Экспертами создан инструмент, при помощи которого можно производить взлом роботов, производимых компанией SoftBank Robotics. В данномслучае злоумышленники без труда смогут на экран “продавца” Pepper выводить кадры эротического содержания либо производить вымогательство биткоинов в качестве выкупа. Для возврата контроля над роботом могут потребоваться недели. Владельцы за это время успеют потерять деньги. Сброс разработки до заводских настроек также будет непростой задачей. Значит размер выкупа будет больше, чем в случае стандартных хакерских атак.Больше 10 000 экземпляров Pepper компания SoftBank Robotics успела продать по всему миру. Стоимость одного такого указанного робота составляет около девяти тысяч американских долларов.